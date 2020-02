Hannover

Öffentlichen Dienst in Niedersachsen attraktiver gestalten

12.02.2020, 16:52 Uhr | dpa

Nach Ansicht von Niedersächsischem Beamtenbund (NBB) und Niedersächsischem Richterbund (NRB) muss die Landesregierung für mehr Attraktivität im öffentlichen Dienst sorgen. Dem Personalmangel müsse entgegengewirkt und die im Vergleich zu den umliegenden Bundesländern schlechtere Bezahlung müsse angehoben werden, forderten beide Berufsorganisationen am Mittwoch in Hannover.

Nach Berechnungen des NBB gehen bis 2026 knapp ein Drittel der aktuell rund 170 000 Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand. Entsprechend müssten in den kommenden fünf Jahren rund 45 000 Beamte für den öffentlichen Dienst gewonnen werden. Zugleich seien eine Entbürokratisierung und eine bürgerfreundlichere Verwaltung erforderlich, die auch mit weniger Personal als bisher auskomme.

Der NBB beklagte zudem einen zunehmenden Ansehensverlust des öffentlichen Dienstes mit der Folge, dass junge Leute diesen auch nicht mehr als einen attraktiven Arbeitgeber ansehen. Hass, Hetze und Gewalt beträfen Polizei, Feuerwehr, Justiz und Pflegekräfte, auch aber Beschäftigte in Verwaltungen wie der Arbeitsagentur, den Finanzämtern oder der Sozialversicherung. Beschäftigte berichteten zunehmend von Respektlosigkeiten und Beleidigungen bis hin zu tätlichen Angriffen, so der NBB. Nötig seien eine konsequente Strafverfolgung und mehr Sicherheit in öffentlichen Gebäuden.