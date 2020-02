Hannover

Schnelle Eingreifeinheit gegen Afrikanische Schweinepest

16.02.2020, 09:31 Uhr | dpa

Mit einer schnellen Eingreiftruppe will Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) den befürchteten Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Niedersachsen rasch und effektiv eingrenzen können. Mit der Wildtierseuchen-Bekämpfungsgesellschaft würde es in Niedersachsen eine spezielle Einrichtung geben, die sich an einem Modell in Nordrhein-Westfalen orientiert. Das wäre eine landesweit tätige Einheit für den Fall, dass irgendwo ein krankes oder an ASP verendetes Wildtier gefunden wird.

Damit sollen die Vorbereitungen auf den möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen intensiviert werden. Ziel sei es, insbesondere die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einzäunung gefährdeter Gebiete, der Suche und der Bergung von verendeten oder erlegten Wildschweinen auf eine verbindliche Grundlage zu stellen, sagte eine Ministeriumssprecherin.