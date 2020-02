Hannover

OB auf dem Weg zur autofreien City mit gutem Beispiel

19.02.2020, 07:41 Uhr | dpa

Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen) blickt in die Kamera. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Belit Onay (Grüne), seit knapp drei Monaten Oberbürgermeister von Hannover, will bei der Umsetzung seines wichtigsten Wahlkampfthemas mit gutem Beispiel vorangehen. "Ich bin viel zu Fuß unterwegs, wie schon als Landtagsabgeordneter. Mit dem Dienstwagen fahre ich nur dann, wenn es terminlich nicht anders geht. Ich glaube, mein Fahrer hatte noch nicht so ruhige Zeiten", sagte Onay der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Im Wahlkampf hatte der 39-Jährige intensiv für eine autofreie Innenstadt geworben, bis 2030 will er dieses Ziel erreichen. Um das Thema Mobilität sei es auch in seiner ersten Bürgersprechstunde gegangen, sagte Onay. Zwei Schülerinnen hätten dabei gute Gedanken zur autofreien Innenstadt geäußert.

Am Montag hatte der 39-Jährige erstmals Besucher zur Sprechstunde im Rathaus zu Gast. "Darunter waren auch einige Wiederholungstäter, die ich noch aus dem Wahlkampf kenne. Es war vielfältig wie seit Beginn meiner Amtszeit. Es ging um Wohnen, Kleingärten und wirtschaftliche Anliegen", sagte Onay. "Gut mal wieder intensiven Kontakt zu den Menschen zu haben - so wie im Wahlkampf."

Onay hatte sein Amt am 22. November angetreten. Zuvor hatte die SPD mehr als 70 Jahre den Oberbürgermeister in der niedersächsischen Landeshauptstadt gestellt.