Hannover

Angriffe auf Justiz-Mitarbeiter werden genauer erfasst

19.02.2020, 12:52 Uhr | dpa

Beleidigungen und Bedrohungen gegen Mitarbeiter der Gerichte werden künftig genauer als bisher erfasst. Einem Erlass des Justizministeriums zufolge sollen alle Vorfälle angezeigt werden, auch Übergriffe in den sozialen Netzwerken. Bisher hätten die Behörden lediglich außergewöhnliche Vorkommnisse wie Bombendrohungen oder Waffenfunde gemeldet, teilte das Ministerium am Mittwoch in Hannover mit. "Leider macht die Respektlosigkeit auch vor den Gerichten nicht halt. Wir werden dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen", sagte Justizstaatssekretär Stefan von der Beck. Ziel sei es, Problemfelder zu erkennen und konsequent dagegen vorzugehen.