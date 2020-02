Hannover

AfD will 1000-Meter-Abstand für Windräder in Niedersachsen

20.02.2020, 16:14 Uhr | dpa

Die AfD-Fraktion in Niedersachsen will im Landtag einen 1000-Meter-Abstand zwischen Windrädern und der Wohnbebauung festschreiben lassen. Ein Unterschreiten dieses Abstandes, das der Bund den Ländern eingeräumt hat, sei nicht im Sinne der von Windanlagen betroffenen Anlieger, sagte der AfD-Abgeordnete Stefan Wirtz am Donnerstag in Hannover. Dem von den Regierungsfraktionen von SPD und CDU ins Auge gefassten Bau von Windenergieanlagen in Waldgebieten erteilte die AfD eine Absage. Einen Entschließungsantrag zur Abstandsregelung von Windrädern will die Partei bei der Landtagssitzung in der kommenden Woche einbringen.

Wirtz plädierte dafür, sich wie die USA von den Klimaschutzzielen zu verabschieden und weiter auf konventionelle Kraftwerke zu setzen. "Wir sind überhaupt nicht zuversichtlich, dass die Windkraft überhaupt eine stabile Stromversorgung gewährleisten kann." Wenn es schon in einem Flächenland wie Niedersachsen nicht gelinge, genügend Windräder aufzustellen, könne man mit der Windkraft keine Versorgungssicherheit erreichen. Für ein Festhalten an der Kernkraft sei es angesichts des bereits laufenden Atomausstiegs zu spät, sagte der Abgeordnete. Deutschland verfüge nicht mehr über das Know-how, um die Kernkraftwerke weiter zu betreiben.

Die CDU in Niedersachsen hält die 1000-Meter-Regelung für eine gute Richtschnur. Die Kommunen sollten aber, wie von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für Niedersachsen angekündigt, die Möglichkeit haben, geringere Abstände zu erlauben, so die CDU.