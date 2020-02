Hannover

Drohendes Aus für Sitech-Werk wird Thema im Landtag

21.02.2020, 11:44 Uhr | dpa

Der Landtag in Niedersachsen soll sich in der kommenden Woche mit der drohenden Schließung des Werks des VW-Sitzherstellers Sitech in Hannover beschäftigen. Die Grünen und die IG Metall befürchten das Aus für den Standort mit etwa 470 Beschäftigten, falls - wie derzeit absehbar - ein wichtiger Auftrag platzen sollte. Die Volkswagen-Tochter beliefert die Konzernmarken, muss sich dabei aber auch gegen externe Wettbewerber behaupten.

Bei den leichten Nutzfahrzeugen (VWN) steht der Zuschlag für Sitze des neuen VW-Busses an Sitech auf der Kippe. VWN hatte erklärt, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Der Grünen-Wirtschaftsexperte Detlev Schulz-Hendel, dessen Fraktion eine Anfrage ins Parlament einbringen will, betonte: "Wir erwarten, dass die Landesregierung sich klar gegenüber VW für die Standortsicherung von Sitech und für ein zukunftsorientiertes Unternehmenskonzept in Hannover einsetzt."