Hannover

Schünemann warnt vor "Schaulaufen" in der CDU

22.02.2020, 10:29 Uhr | dpa

Angesichts der Debatte über den CDU-Vorsitz hat der niedersächsische Fraktionsvize Uwe Schünemann seine Partei davor gewarnt, sich in Personalfragen zu verlieren. Für eine Partei sei es "katastrophal", wenn es im Tagesrhythmus neue Kandidaten und Spekulationen gebe. "Ich glaube, wir müssen von der SPD lernen, dass so ein Schaulaufen in der Bevölkerung nicht ankommt und am Ende wahrscheinlich auch nicht der Richtige gewählt wird", sagte der langjährige Innenminister der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Den personellen Umbruch mit dem Rückzug von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete Schünemann als große Chance für die CDU, "sich endlich wieder breiter aufzustellen". "Man muss sich nur anschauen, wo die CDU wirklich stark war unter Helmut Kohl", sagte er. Unter Kohl, Bundeskanzler von 1982 bis 1998, habe die Partei sowohl konservative als auch liberale und wirtschaftsfreundliche Persönlichkeiten gehabt. Das Bemühen, jetzt ein Team zu finden, "in welcher Konstellation auch immer", sei daher genau richtig. Schünemann selbst wird zum konservativen Teil der Partei gezählt.

Die derzeit für den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur gehandelten Kandidaten - Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn und Norbert Röttgen - kommen allesamt aus Nordrhein-Westfalen. Dennoch gehe am niedersächsischen Landesverband der CDU nichts vorbei, betonte Schünemann. "Dass wir auch gute Persönlichkeiten haben, steht außer Frage", sagte er. "Aber jetzt geht es nicht darum, irgendwelche Karrieren zu sehen, sondern uns neu aufzustellen."

Ähnlich hatte sich auch Landeschef Bernd Althusmann geäußert. Der CDU sei "mit Bewerbungen im Wochentakt nicht geholfen", sagte Althusmann Anfang der Woche. Allen potenziellen Bewerbern empfahl er, "das große Ganze der Union nicht aus dem Auge zu verlieren".