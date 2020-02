Hannover

Mehr Gewerbe in Niedersachsen angemeldet

24.02.2020, 13:00 Uhr | dpa

In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr trotz schwieriger Konjunkturlage mehr Gewerbebetriebe an- als abgemeldet worden. Dies teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Insgesamt 59 600 Anmeldungen von Firmen bei den Gewerbeämtern im Land standen knapp 50 400 Abmeldungen gegenüber. Viele neu registrierte Unternehmen gab es etwa in den Sektoren Einzelhandel (11 130) und Baugewerbe (7397). Im Kfz-Gewerbe kamen 2077 Betriebe hinzu. Die Zahl der gesamten Anmeldungen wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent, während die der Abmeldungen etwas sank (-1,2 Prozent).

2019 hatte die schwache deutsche Konjunktur sich auch in großen Teilen der niedersächsischen Wirtschaft gezeigt. Für 2020 rechnen Beobachter wieder mit einer leichten Erholung. Die Zahlen der Statistiker decken neben Neugründungen auch den Zuzug von Firmen aus anderen Kommunen und Übernahmen bereits bestehender Gewerbe ab.