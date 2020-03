Kiel

Kiel mutig ins Derby: Trainer Werner: "Wollen punkten"

02.03.2020, 01:50 Uhr | dpa

Kiels Trainer Ole Werner steht am Spielfeldrand. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Mit 1300 Anhängern als Unterstützung will Fußball-Zweitligist Holstein heute Abend (20.30 Uhr/Sky) im Nordderby bei Hannover 96 sofort zurück in die Erfolgsspur. "Dass uns so viele Fans begleiten, freut uns sehr. Bei dem Ziel, dort die nächsten Punkte einzufahren, hilft dieser Rückhalt natürlich", sagte Trainer Ole Werner vor dem Gastspiel beim Bundesliga-Absteiger. Nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage hatten die Kieler zuletzt unglücklich gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:1 verloren.

Sie haben aber personelle Sorgen in der Offensive. Mittelstürmer Janni Serra fällt wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel definitiv aus. Der Einsatz von Spielmacher Jae-Sung Lee ist wegen einer Knöchelprellung fraglich.