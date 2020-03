Hannover

Keine weiteren bestätigten Corona-Fälle

02.03.2020, 18:59 Uhr | dpa

In Niedersachsen und Bremen bleibt es bei je einem bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Im Labor des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes seien am Montag 94 Proben negativ auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. Dabei seien teilweise bis zu drei Proben pro Testperson untersucht worden, teilte das Landesgesundheitsamt mit.

Auch die zuletzt sechs in dem Labor getesteten Proben von Verdachtsfällen aus dem Umfeld des mit dem Virus infizierten Patienten in Uetze sind den Angaben zufolge negativ. Die Behörden im Bundesland Bremen teilten mit, dass sich am Montag weder neue Verdachtsfälle nach der Definition des Robert-Koch-Instituts ergeben noch weitere bestätigte Corona-Fälle gezeigt hätten.

Der Hausärzteverband Niedersachsen begrüßte indes die Fortführung der Eindämmungsstrategie, die Einrichtung von Testzentren und die Beschaffung von Schutzausrüstung für Mitarbeiter im Gesundheitswesen. "Durch die Trennung von Patientenströmen von potenziell Corona-Infizierten und "normalen" Patienten wird das Infektionsrisiko für die Letztgenannten deutlich reduziert", sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Niedersachsen, Matthias Berndt.