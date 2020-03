Hannover

Weitere Infektion mit neuem Coronavirus in Niedersachsen

03.03.2020, 14:15 Uhr | dpa

In Niedersachsen ist ein weiterer Mensch nachweislich am neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handele sich um einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Ammerland, der die vergangenen Tage bei seiner Mutter in Oldenburg verbracht habe, teilte das niedersächsische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Der junge Mann und seine Mutter seien in häuslicher Quarantäne. Der 20-Jährige hatte ersten Erkenntnissen zufolge an einer Karnevalsfeier in Palenberg bei Heinsberg in Nordrhein-Westfalen teilgenommen und sich vermutlich dort angesteckt. Die Behörden suchen nach Kontaktpersonen des Patienten.