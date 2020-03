Hannover

Umstrittene Pflegekammer wählt neue Leitung

07.03.2020, 02:43 Uhr | dpa

Die in der Kritik stehende niedersächsische Pflegekammer wählt eine neue Leitung. Auf einer außerordentlichen Kammerversammlung am Samstag (10.00 Uhr) in Hannover soll über die Nachfolge von Präsidentin Sandra Mehmecke entschieden werden, die ihr Amt nach Rücktrittsforderungen aus der Politik zur Disposition gestellt hatte. Außerdem wird über die Nachfolge der Vorstände Jochen Berentzen und Andreas Dörkßen entschieden, die ihr Mandat ebenfalls aufgeben. Eine knappe Mehrheit in der Kammerversammlung hatte Mehmecke in einer vorangegangenen Sitzung bereits das Misstrauen ausgesprochen.

Die 2017 per Gesetz beschlossene Pflegekammer soll den Pflegern als berufsständige Selbstverwaltung eine Stimme geben. Streit gibt es jedoch wegen der Pflichtmitgliedschaft und den Beiträgen, die oft falsch veranschlagt und von vielen nicht gezahlt worden waren. Der Landtag entschied deswegen im Dezember, die Beiträge abzuschaffen. Die Kammer hat aber noch nicht entschieden, das Angebot einer Finanzspritze des Landes über das Jahr 2020 hinaus anzunehmen.