Hannover

Bericht: Kaum weibliche Führungskräfte in Ministerien

08.03.2020, 14:23 Uhr | dpa

Frauen in Führungspositionen sind in den niedersächsischen Landesministerien und der Staatskanzlei einem Bericht zufolge eine Seltenheit. Obwohl 57 Prozent der Mitarbeiter weiblich sind, treffe das nur auf 37 Prozent der Führungskräfte zu, berichtete NDR Niedersachsen am Sonntag unter Berufung auf eine Abfrage bei den Ministerien und eine Auswertung von Organigrammen. Auf einen Frauenanteil von 30 Prozent oder weniger in den Spitzenjobs kommen demnach das Umwelt-, das Europa- und das Innenministerium. Schlusslicht sei die Staatskanzlei mit 26 Prozent Chefinnen.

"Ich bin mit der Situation noch nicht zufrieden, mit der

Entwicklung der letzten sieben Jahre aber sehr wohl", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) dem NDR über sein Ressort. Im Vergleich zu seiner Amtsübernahme 2013 gebe es heute drei Mal so viele Frauen in den Referatsleitungen. Der vom NDR ermittelte Anteil im Innenministerium liegt dennoch nur bei 28 Prozent.

Besonders viele Frauen mit Führungsverantwortung gibt es demnach im Sozialministerium (53 Prozent), gefolgt vom Kultus- und vom Wissenschaftsministerium. "Hier ist Frauenförderung ganz oben auf der Tagesordnung", sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD)."Ich wünsche mir, dass das auch in anderen Ministerien beherzigt wird." Die Politik habe eine Vorbildrolle für Wirtschaft und Gesellschaft.