Hannover

Prävention von sexuellem Missbrauch: Kommission zieht Bilanz

11.03.2020, 01:55 Uhr | dpa

Die Kommission zur Prävention von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zieht am Mittwoch (16.00 Uhr) eine erste Bilanz. Das 40-köpfige Gremium besteht aus Vertretern aus Ministerien, Polizei, Justiz, Kommunen, Vereinen, Verbänden und Kirchen. Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) hatte seine Gründung als Konsequenz aus dem Missbrauchs-Skandal in der katholischen Kirche angeregt.

Im Februar 2019 startete die Kommission. Aufgabe war, die Missbrauchsprävention in Niedersachsen zu überprüfen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Im Herbst 2019 nahm zudem eine Kinderschutzkommission ihre Arbeit auf - als Reaktion auf den Missbrauch auf einem Campingplatz in Lügde in NRW. Bei den Ermittlungen waren auch Fehler des Jugendamts Hameln aufgedeckt worden.