Wegen Coronavirus: Hannover Concerts sucht Nachholtermine

11.03.2020, 08:47 Uhr | dpa

Das vorläufige Verbot für Großveranstaltungen in der Region Hannover betrifft auch Konzertbesucher. Zahlreiche Veranstaltungen von Hannover Concerts seien betroffen, teilte der Veranstalter in Hannover mit. Das Unternehmen arbeite mit Partnern und Tourneeveranstaltern an Nachholterminen, die teils schon gefunden seien. Eintrittskarten blieben gültig. Am Dienstag hatte die Region Hannover angekündigt, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen seien bis zum 22. März nicht erlaubt, wenn sie in geschlossenen Räumen stattfinden. Zuvor hatte die Stadt Bremen entsprechende Regeln verkündet. Bundesweit wollen Kommunen und Gesundheitsbehörden die Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich eindämmen, zunehmend werden daher Großveranstaltungen abgesagt.

Hannover Concerts bat Fans und Konzertbesucher um Geduld. "Für uns ist der Umgang mit dem Coronavirus wie für alle Behörden und die Menschen in unserem Land völlig neu. Selbstverständlich versuchen wir allen Anfragen gerecht zu werden, können den derzeitigen Ansturm aber nicht bewältigen", sagte Sprecher Karsten Seifert.

Die Zahl der Infektionen mit Sars-CoV-2 in Niedersachsen stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis zum Dienstagnachmittag auf 66. Besonders betroffen sind der Kreis Stade und die Region Hannover mit je elf bestätigten Fällen. Im Land Bremen stieg die Zahl bestätigter Fälle von 4 auf 22.