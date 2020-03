Hannover

Weil erwartet monatelangen Krisenmodus wegen Coronavirus

12.03.2020, 09:13 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil rechnet damit, dass das Coronavirus das Land noch monatelang herausfordern wird, und stellt finanzielle Hilfen des Landes in Aussicht. "Nach meiner Einschätzung werden mindestens die nächsten Monate in Niedersachsen und in ganz Deutschland von dem Coronathema bestimmt sein. Das Coronavirus wird uns längere Zeit in den Krisenmodus bringen und unser Leben beeinflussen", sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag).

"Wir sind auch finanziell handlungsfähig und bereiten auf dieser Grundlage jetzt für das nächste Plenum des Landtages einen Nachtragshaushalt vor." Es gehe um "eine hohe Summe". Dem Politikjournal "Rundblick Niedersachsen" sagte Weil, in dem Etat solle die Anschaffung von neuem Material für Kliniken geregelt werden, wie zum Beispiel Schutzkleidung, Beatmungsgeräte oder die Ausrüstung für Intensivbetten.

Die bisher tätige Koordinierungsgruppe der Landesregierung soll dem "Rundblick" zufolge zudem in einen Krisenstab umgewandelt werden. "Wir werden einen Krisenstab unter der Leitung des Sozialministeriums und mit Unterstützung des Innenministeriums bilden", sagte Weil. "Wenn die Zahlen steigen - und das werden sie - brauchen wir eine stabsmäßige Organisation, um effektiv handeln zu können." Das Lagezentrum im Innenministerium biete dafür alle Voraussetzungen. Wann der Krisenstab genau seine Arbeit aufnimmt, konnte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwochabend noch nicht sagen.

Die bisherige Koordinierungsgruppe ist ressortübergreifend, in ihr sitzen auch Experten aus dem Gesundheitswesen. Sie bewertet die Lage täglich neu.