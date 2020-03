Hannover

Weil und drei Minister informieren über Corona-Maßnahmen

13.03.2020, 09:31 Uhr | dpa

Die niedersächsische Landesregierung will am Freitagvormittag über das weitere Vorgehen zur Eindämmung des Coronavirus informieren. Erwartet wird eine Entscheidung über mögliche landesweite Schulschließungen von Montag an. Ministerpräsident Stephan Weil, Gesundheitsministerin Carola Reimann, Kultusminister Grant Henrik Tonne (alle SPD) und Wissenschaftsminister Björn Thümler treten gegen 10.30 Uhr in Hannover vor die Presse. Bereits am Donnerstag hatte es Medienberichte gegeben, dass von Montag an eine zweiwöchige Schulschließung geplant sei.