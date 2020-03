Hannover

Schulfahrten bis Ende des Schuljahres abgesagt

13.03.2020, 11:05 Uhr | dpa

Schulfahrten in Niedersachsen werden bis zu den Sommerferien komplett gestoppt. Auch Schüleraustausche und Besuche von Schülergruppen aus dem Ausland seien bis dahin abgesagt, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover an.