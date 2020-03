Hannover

Semesterbeginn wegen Coronavirus auf Mitte April verschoben

13.03.2020, 11:11 Uhr | dpa

Studenten nehmen in einem Hörsaal einer Universität an einer Veranstaltung teil. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Vorlesungsbeginn an den niedersächsischen Universitäten wird wegen des Coronavirus auf den 20. April verschoben. Auch der Lehrbetrieb in Präsenzform an den Fachhochschulen wird bis zum 19. April ausgesetzt. Das gab Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Freitag in Hannover bekannt. Medizinstudenten in Göttingen, Hannover und Oldenburg wird das Angebot gemacht, als Pflegehilfskräfte zu arbeiten. Dabei handelt es sich um insgesamt rund 6000 bis 6500 Studentinnen und Studenten.