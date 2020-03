Hannover

Weil: Kein Katastrophenfall ausgerufen wegen Coronakrise

16.03.2020, 18:51 Uhr | dpa

Wegen der Coronakrise wird in Niedersachsen kein Katastrophenfall ausgerufen. "Wir planen das nicht und sehen uns da in Übereinstimmung mit den meisten Ländern", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag in Hannover. Bayern hatte am Vormittag wegen der Erkrankungswelle den Katastrophenfall ausgerufen. Keine Einschränkungen seien in Niedersachsen für die Arbeit in Callcentern oder an den Fließbändern großer Industriebetriebe wie Volkswagen geplant. Die wirtschaftlichen Folgen wären unübersehbar, sagte der Ministerpräsident.