Hannover

Ausgangssperre für Niedersachsen nicht konkret geplant

18.03.2020, 14:15 Uhr | dpa

In Niedersachsen gibt es nach Auskunft des Gesundheitsministeriums derzeit keine konkreten Planungen für eine Ausgangssperre. "Ich würde weitere Maßnahmen nicht ausschließen, noch würde ich sagen, sie stehen unmittelbar bevor", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Die Behörden hofften weiterhin darauf, dass die Menschen bei der Eindämmung des Coronavirus mithelfen und Menschenansammlungen meiden.

Am Dienstag war in Niedersachsen ein Erlass in Kraft getreten, der die Schließung von vielen Geschäften vorsieht und Ansammlungen von mehr als zehn Personen verbietet. "Da muss erst ein gewisser Gewöhnungseffekt bei den Leuten eintreten", sagte der Sprecher. Viele Menschen gingen bereits gut mit den Einschränkungen um. Spaziergänge im Wald und dergleichen seien auch weiterhin erlaubt.

In Frankreich und Belgien gelten inzwischen Ausgangssperren, in Deutschland ist das nicht der Fall. Einige Länder schließen eine solche drastische Maßnahme ähnlich wie Niedersachsen aber nicht aus.