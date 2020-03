Hannover

Polizei und Ordnungsämter machen ernst: Strenge Kontrollen

20.03.2020, 15:37 Uhr | dpa

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die Region Hannover für das Wochenende strenge Kontrollen angekündigt. So sollten Restaurants, die gegen die Mindestabstände der Tische und der Gäste verstoßen, bis zum Ende der Quarantänezeit geschlossen werden, sagte Regionspräsident Hauke Jagau am Freitag in Hannover. "Wir werden richtig intensiv unterwegs sein", sagte er zu geplanten gemeinsamen Streifen von Polizei und Ordnungsämtern. Es gehe darum, die Infektionsketten zu durchbrechen und soziale Kontakte zu meiden. Es gebe aber Menschen, die dagegen verstießen.

Vor allem junge Menschen vermittelten oft den Eindruck, sie hätten "das nicht nötig", kritisierte Jagau. Ältere Menschen wiederum glaubten offensichtlich, sie könnten auf sich aufpassen. "Das ist lebensgefährlich", betonte der Regionspräsident. Polizeipräsident Volker Kluwe erklärte, die Polizeipräsenz sei massiv erhöht worden: "Uns geht es darum, dass Einsicht einkehrt." Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz seien teils aber Straftaten. Bei den bisherigen Einsätzen reichte seinen Worten zufolge die Bandbreite von der Ansprache bis zum Strafverfahren.

Jagau machte klar, die Menschen sollten nicht davon abgehalten werden, nach draußen zu gehen. "Es ist vernünftig, wenn die Leute draußen sind und sich bewegen", sagte er.