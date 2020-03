Hannover

CDU-Landeschef für weitergehende Ausgangsbeschränkung

21.03.2020, 19:47 Uhr | dpa

Niedersachsens CDU-Vorsitzender Bernd Althusmann hat sich für eine Verschärfung der Auflagen im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus ausgesprochen. "Eine weitergehende Ausgangsbeschränkung angelehnt an Bayern erscheint mir notwendig", schrieb Althusmann am Samstagabend auf Twitter. Er sprach sich dabei auch für eine bundesweit einheitliche Regelung aus. "Die Menschen in unserem Land wären meines Erachtens bereit, diese Einschränkung auf Zeit zu akzeptieren", schrieb Althusmann.

Er will damit eine weitergehende Regelung als Stephan Weil (SPD), der die bisher in Niedersachsen geltenden Maßnahmen als ausreichend empfindet, wie er am Samstag bekräftigte. Seit Samstag, 18.00 Uhr, müssen beispielsweise alle Restaurants im Land geschlossen bleiben. Bayern war am Freitag mit weitreichenden Ausgangsbeschränkungen vorgeprescht. So ist das Verlassen der eigenen Wohnung dort nur noch erlaubt, wenn triftige Gründe vorliegen.