Hannover

Weil zu Verbot: "Verschärfungen notwendig, Lage ist ernst"

22.03.2020, 18:26 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält das von Bund und Ländern beschlossene Kontaktverbot zur Eindämmung der Corona-Krise für unerlässlich. "Ich bin mir bewusst, dass diese weiteren Verschärfungen die Freiheit der Menschen in Niedersachsen stark einschränken", sagte er am Sonntag nach den Beratungen mit seinen Länderkollegen und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Sie sind aber notwendig, die Lage ist sehr ernst. Wir müssen alle miteinander alles dafür tun, dass möglichst wenige Menschen infolge des Coronavirus sterben."

Es gehe angesichts der rasanten Ausbreitung des Covid-19-Erregers in Deutschland um eine dringend nötige Reduktion der Infektionsfälle: "Wir müssen alles in unserer Macht stehende dafür tun, dass unser Gesundheitssystem allen Betroffenen wirksam helfen kann", sagte Weil.

Bundesweit werden Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Schließen müssen zudem alle Restaurants sowie Dienstleistungsbetriebe mit enger körperlicher Nähe wie Friseure, Massagepraxen oder Kosmetikstudios. Die verschärften Regeln sollen für mindestens zwei Wochen gelten.

Weil hatte sich - ebenso wie etwa Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) - gegen komplette Ausgangssperren ausgesprochen. "Nicht das Verlassen der Wohnungen ist die Gefahr, wohl aber der direkte persönliche Kontakt zu Menschen, mit denen man nicht zusammenlebt", erklärte er.

Die Menschen müssten diese Regelung nun aber konsequent einhalten: "Drastische Kontaktbeschränkungen verringern die unkontrollierte Verbreitung des Virus und vermeiden die Nachteile von Ausgangssperren. (...) Es ist wichtig und auch medizinisch geboten, dass wir uns an der frischen Luft bewegen. Riskant aber ist jeder unmittelbare Kontakt mit anderen Menschen." Einige Bundesländer setzen trotz der grundsätzlich gemeinsamen Linie im Bund dennoch auf eigene Verschärfungen der Regeln, beispielsweise Bayern oder Sachsen.

In Niedersachsen gab es bis zum Sonntagabend vier bestätigte Todesfälle, die auf eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus zurückzuführen waren. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben in der Region Hannover zwei 70 und 85 Jahre alte Männer. Im Landkreis Harburg starb ein 87-Jähriger im Krankenhaus Winsen, der unter einer Vorerkrankung gelitten hatte. Im Landkreis Leer starb ein 66-Jähriger an Covid-19, der ebenso eine schwere Vorerkrankung hatte.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hatte drastischere Maßnahmen gefordert. "Eine weitergehende Ausgangsbeschränkung angelehnt an Bayern erscheint mir notwendig", schrieb er am Samstag auf Twitter. Weil appellierte an die Bürger, in der schwierigen Lage zusammenzuhalten: "Auch wenn wir alle unsere direkten persönlichen Kontakte jetzt noch weiter einschränken müssen, bitte ich Sie mehr denn je um Solidarität. Helfen wir einander mit dem notwendigen Mindestabstand, durch diese schwere Zeit zu kommen."