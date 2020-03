Hannover

Polizei kontrolliert Verbot: "Zu 99,9 Prozent ganz prima"

23.03.2020, 12:31 Uhr | dpa

Die Polizei in Niedersachsen hat damit begonnen, das Kontaktverbot und weitere Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu kontrollieren. "Wie in den letzten Tagen auch, sind wir heute mit erhöhter Präsenz unterwegs", sagte eine Sprecherin der Polizei Hannover am Montag. Auch in Kommunen wie Oldenburg, Braunschweig, Goslar oder Göttingen werden die am Sonntag beschlossenen Regelungen kontrolliert, wie die jeweiligen Sprecherinnen und Sprecher mitteilten.

"Die Kollegen fahren Streife, um die verschärften Regelungen zu kontrollieren", sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Oldenburg. "Aber die Straßen sind deutlich leerer und die Menschen halten auch beim Spazierengehen Abstand. Wo sich aber Menschen nicht an die Regeln halten, da sprechen wir sie an."

Auch aus anderen Städten meldeten die Behörden kaum grobe Verstöße - meistens genüge eine Lautsprecherdurchsage, um größere Ansammlungen aufzulösen. "Das klappt in 99,9 Prozent der Fälle ganz prima", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Braunschweig. In Bad Bentheim musste die Polizei am Sonntag hingegen eine Geburtstagsfeier mit etwa 20 Menschen auflösen.

Bundesweit sind am Sonntag Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten worden. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Schließen müssen zudem alle Restaurants sowie Dienstleistungsbetriebe mit enger körperlicher Nähe wie Friseure, Massagepraxen oder Kosmetikstudios. Die verschärften Regeln sollen für mindestens zwei Wochen gelten.