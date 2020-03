Hannover

Region Hannover: Kita-Beitrag für April erstatten

24.03.2020, 08:55 Uhr | dpa

Eltern in der Region Hannover sollen nach einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" den Kita-Beitrag für April zurückbekommen. Darauf hätten sich die Bürgermeister im Umland und die Landeshauptstadt am Montag in einer Telefonkonferenz verständigt, sagte Wunstorfs Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt der Zeitung (Dienstagsausgabe). Der CDU-Politiker ist Sprecher der Bürgermeister in der Region. Dem Bericht zufolge muss der Beschluss noch in jeder Stadt und Gemeinde umgesetzt werden. Wie schnell das möglich ist, war zunächst unklar. Wegen der Corona-Krise finden auch Ratssitzungen nicht mehr wie gewohnt statt.

Die Erstattung gilt demnach für Eltern von Krippen- und Hortkindern. Kindergärten sind in Niedersachsen beitragsfrei. Dem Bericht zufolge soll der gesamte Monat April erstattet werden, auch wenn die Kitas wie geplant am 20. April wieder öffnen. Nach der Überlegung der Bürgermeister soll so ausgeglichen werden, dass Eltern auch für März-Tage Beiträge zahlten, obwohl die Kitas geschlossen waren. Ob neben der Region Hannover noch weitere Städte und Kommunen eine Erstattung planen, war zunächst unklar.

Im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus sind derzeit bundesweit Schulen und Kitas geschlossen. In Niedersachsen und Bremen gibt es seit dem 16. März nur noch eine Notbetreuung.