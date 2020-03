Hannover

Wirtschaftshilfe in Niedersachsen läuft an

24.03.2020, 20:07 Uhr | dpa

Als eines der ersten Bundesländer geht Niedersachsen in der Corona-Krise mit einem Landeshilfsprogramm für die Wirtschaft an den Start. Sobald der Landtag am Mittwoch grünes Licht für das 4,4 Milliarden-Euro-Hilfspaket gegeben hat, können Kredite und Zuschüsse bei der niedersächsischen Förderbank, der NBank, online beantragt werden. Bereits am Nachmittag solle das Antragsverfahren starten, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Dienstag. Unternehmen sollten binnen weniger Tage eine Antwort auf ihren Antrag erhalten.

Das Zuschussprogramm "Liquiditätssicherung für kleine Unternehmen" richtet sich an Firmen und Selbstständige mit bis zu 49 Beschäftigten, die sich aufgrund der Corona-Krise in einer existenziellen Notlage befinden. Die Zuschüsse sind gestaffelt: bis 5 Beschäftigte gibt es 3 000 Euro, bis 10 Beschäftigte 5 000 Euro, bis 30 Beschäftigte 10 000 Euro und bis 49 Beschäftigte 20 000 Euro. Für dieses Programm sind vorläufig 100 Millionen Euro vorgesehen. Eine Hausbank ist dafür nicht notwendig. "Als Land wollen wir die niedersächsische Wirtschaft nicht in Stich lassen", sagte Althusmann. "Wir wollen möglichst viele Arbeitsplätze in diesem Bundesland erhalten."

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lobte das schnelle Handeln in Hannover: "Ich begrüße, dass Niedersachsen seine Unternehmen in dieser Krise so schnell und umfassend unterstützt." Bund und Länder arbeiteten eng zusammen, damit Soforthilfen für kleine Unternehmen schnell und unbürokratisch ihr Ziel erreichten - sowohl aus den Länderprogrammen wie auch aus den Programmen des Bundes. Althusmann rief alle von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffenen Unternehmen auf, immer zu prüfen, ob Kurzarbeit möglich ist: "Dadurch lassen sich ganz kurzfristig die Personalkosten senken und die Mannschaft ist sofort an Bord sobald die Krise vorüber ist."

Unterdessen stieg die Zahl der Corona-Infizierten am Dienstag auf 2071, das waren 292 mehr als am Vortag. Der prozentuale Anstieg sei inzwischen deutlich geringer als in der vergangenen Woche, sagte der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz. 306 Betroffene befinden sich im Krankenhaus, 60 davon müssen auf der Intensivstation beatmet werden. Acht Menschen sind inzwischen an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Neue Todesfälle waren ein 57 Jahre alter Mann mit Vorerkrankungen, den der Kreis Emsland meldete, sowie eine Über-80-jährige Wolfsburgerin, die in der täglichen Erfassung des Gesundheitsministeriums aufgeführt wurde.

Eine Verschiebung der Abiturprüfungen sei Niedersachsen trotz der Corona-Epidemie zunächst nicht geplant, teilte das Kultusministerium mit. Allerdings sei eine Verschiebung zu einem späteren Zeitpunkt nicht auszuschließen. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin hatte zuvor angekündigt, die diesjährigen Abschlussprüfungen abzusagen. In Niedersachsen bereite das Ministerium "Alternativszenarien für den Fall vor, dass aufgrund zukünftiger Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus neue Pläne umzusetzen sind", sagte ein Sprecher.