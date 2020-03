Hannover

Niedersachsen unterstützt spätere Umsetzung der Düngeregeln

25.03.2020, 16:03 Uhr | dpa

Niedersachsens Agrarministerium unterstützt einen Aufruf an die EU-Kommission, die Verschärfung der umstrittenen Düngeverordnung später umzusetzen als geplant. In einem gemeinsamen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) fordern die Agrarminister aus Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen angesichts der Ausnahmesituation eine "größtmögliche Flexibilität" der EU-Kommission. "Die landwirtschaftliche Produktion ist ein systemrelevanter Bereich der europäischen Infrastruktur und viele Betriebe sind durch die Pandemie stark betroffen", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Die Landwirte sollten die Vorgaben der neuen Düngeverordnung erst ab 2021 anwenden müssen", sagte Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU). "Damit bekämen sie in diesen Krisenzeiten ausreichend Zeit für die notwendigen betrieblichen Anpassungen."

Kaniber schloss sich damit einer Forderung der deutschen Landwirte an. Sie betonte, dass sie bei der Bundesratssitzung am Freitag einen entsprechenden Antrag stellen werde und "eine breite Unterstützung des Antrags durch andere Bundesländer" erwarte.