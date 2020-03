Hannover

Rekord bei Arbeitsstunden in Niedersachsen

27.03.2020, 11:47 Uhr | dpa

Alle Erwerbstätigen in Niedersachsen zusammen haben im vergangenen Jahr mehr gearbeitet als je zuvor seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen. Nach Angaben des Landesamts für Statistik (LSN) wurden 2019 zwischen Harz und Nordsee insgesamt 5,69 Milliarden Arbeitsstunden geleistet. Dies seien etwa 36 Millionen oder 0,6 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2018, teilte das LSN am Freitag mit. Die Zahl der Personen, die die Arbeitsleistungen erbracht haben, hat mit 41,5 Millionen ebenfalls einen neuen Höchststand erreicht. 2018 waren in Niedersachsen 4,12 Millionen Menschen erwerbstätig.

Eine Zunahme der Arbeitsstunden gab es 2019 in den Bereichen Dienstleistung, Baugewerbe und produzierendes Gewerbe. Im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei registrierten die Statistiker dagegen einen leichten Rückgang.

Rückläufig war die individuelle Arbeitszeit. Sie ging landesweit im Durchschnitt um drei Stunden auf 1372 Stunden zurück. Dabei waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit durchschnittlich 1320 Stunden zeitlich deutlich kürzer tätig als Selbstständige und mithelfende Familienangehörige, die auf 1928 Stunden kamen. In die Berechnungen sind nach Angaben des LSN allerdings die Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten mit ihrer reduzierten Arbeitszeit einbezogen worden. Statistische Berechnungen zur Gesamtarbeitszeit gibt es seit dem Jahr 2000.