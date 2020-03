Hannover

Metall-Tarifabschluss in Niedersachsen

27.03.2020, 12:53 Uhr | dpa

In der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie gibt es einen neuen Tarifabschluss. Arbeitgeber und IG Metall einigten sich wegen der starken Belastung vieler Betriebe in der Corona-Krise vorzeitig auf eine Regelung. Dabei übernahmen sie weite Teile der Vereinbarung aus dem Pilotbezirk Nordrhein-Westfalen, wie die Gewerkschaft und der Verband Niedersachsenmetall am Freitag mitteilten. Auf reguläre Lohnsteigerungen wird verzichtet, der ursprüngliche Entgelttarifvertrag läuft bis zum Jahresende weiter.

"Die Tarifpartner waren sich einig, dass in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg vor allem Planungssicherheit und Liquiditätsabsicherung für die Betriebe die oberste Priorität haben muss", erklärten die Arbeitgeber. Die IG Metall hob hervor, dass der Umgang mit Kurzarbeit und die Freistellung bei Engpässen in der Kinderbetreuung erleichtert werden. Der Tarifvertrag gilt für die Gebiete Niedersachsen und Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.