Handballer verzichten im Streit mit Papenburg auf Revision

31.03.2020, 12:33 Uhr | dpa

Hannovers Bundesliga-Handballer verzichten im Rechtsstreit mit dem Bauunternehmer und TUI-Arena-Besitzer Günter Papenburg auf eine Revision. Das berichteten mehrere Medien in Hannover am Dienstag. Das Landgericht Verden hatte am 28. Februar geurteilt, dass Papenburg der TSV Hannover-Burgdorf nicht wie vom Club gefordert 372 710,44 Euro zahlen muss.

Die Recken hatten Papenburg auf Zahlung dieser Summe verklagt, die auf eine Etatlücke aus der Bundesliga-Saison 2017/18 zurückgeht. Zugleich hatte das Gericht entschieden, dass der Fünfjahresvertrag zwischen Verein und Hallen-Besitzer noch zwei Jahre gültig ist.

Der Verein will den Vertrag nun modifizieren und die fälligen Mietzahlungen für Spieltage pauschal auf ein Jahr hochrechnen und dann pro Monat bezahlen. Bislang wurde pro Spieltag abgerechnet. "Wir schlagen vor, einen neuen Mietvertrag auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Wir glauben an den Erfolg, wenn beide Seiten die Kräfte bündeln und die sehr guten Perspektiven sehen", sagte Eike Korsen, Geschäftsführer der Recken.

"Wir wollen uns nicht rückwärtsgerichtet weiterstreiten", sagte Korsen. Stattdessen wolle man "gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo es klarer Signale der Hoffnung und des Zusammenhalts bedarf" ein Signal "der langfristigen Perspektive" setzen. "Wir wollen die Kräfte bündeln und nicht Geld in Streitigkeiten vor Gericht investieren, sondern in eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft."