Hannover

Schwein gehabt: Polizisten fangen Ferkel auf A7 ein

02.04.2020, 11:52 Uhr | dpa

Das ging gerade noch mal gut aus: Ein kleines Ferkel ist über die Autobahn 7 bei Hannover geirrt und musste von der Polizei eingefangen werden. Vermutlich war das Schweinchen von einem Tiertransporter gefallen, wie die Polizeidirektion Hannover am Donnerstag bekanntgab. Die Beamten hätten des Tier am Mittwoch nach kurzer Zeit von der Straße holen und in ein Tierheim bringen können. Ob das Ferkel letztlich wirklich Schwein gehabt hat und dem Schlachthof entgehen kann, ist noch nicht bekannt. Eine Marke im Ohr lasse Rückschlüsse auf seine Herkunft zu, der Besitzer werde derzeit ermittelt, hieß es von der Polizei.