Hannover

37 000 Unternehmen und Selbstständige erhalten Soforthilfe

07.04.2020, 14:42 Uhr | dpa

Rund 37 000 Unternehmen und Solo-Selbstständige in Niedersachsen haben bereits eine Bewilligung ihres Antrags auf Corona-Soforthilfe erhalten. Die Summe der Zusagen beläuft sich auf mehr als 250 Millionen Euro, wie die Förderbank des Landes, die NBank, am Dienstag in Hannover mitteilte. Zudem habe die NBank bisher 510 Anträge für den Niedersachsen-Liquiditätskredit über insgesamt fast 25 Millionen Euro bewilligt.

Gleichzeitig monierte die Bank, dass rund 40 000 der 145 000 Anträge unvollständig seien. So fehlten zum Beispiel Unterlagen oder es seien andere Antragswege als das angegebene Mail-Postfach genutzt worden. Das verzögere die Bearbeitung.

Das Verfahren zur Antragsstellung war Ende März holprig angelaufen, weil wegen des großen Interesses an den Unterlagen auf der Homepage der NBank zunächst der Server zusammengebrochen war.