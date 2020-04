Hannover

Sozialverband rät zur Überprüfung von Patientenverfügungen

14.04.2020, 17:09 Uhr | dpa

Mit Blick auf die Coronavirus-Situation rät der niedersächsische Landesverband des Sozialverbands Deutschland, Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten zu überprüfen. Wer noch keine entsprechenden Dokumente habe, sollte sich damit auseinandersetzen. Nur so könne gewährleistet werden, dass im Ernstfall die Wünsche des Patienten Beachtung fänden und sich eine Vertrauensperson um alle wichtigen Angelegenheiten kümmern könnte, teilte der Landesverband am Dienstag in Hannover mit.

Ältere Patientenverfügungen sollten unter Umständen an die aktuelle Situation angepasst werden. Für rechtsverbindlich formulierte Dokumente reichten vorgefertigte Formulare aus dem Internet oft nicht aus. Wichtig sei daher kompetente Beratung, die auch telefonisch möglich sei.

Mit Patientenverfügungen regeln Betroffene im Vorfeld, welche medizinischen und pflegerischen Behandlungen erlaubt sind. Mit einer Vorsorgevollmacht lässt sich festlegen, wer sich etwa um Behördenangelegenheiten und Vermögensdinge kümmern soll, wenn man selber dazu nicht mehr in der Lage ist.