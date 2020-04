Hannover

Corona-Umfrage: Situation für Tourismusbetriebe schlecht

15.04.2020, 16:37 Uhr | dpa

Keine Urlauber an der Nordsee, in der Lüneburger Heide und im Harz - knapp sieben Prozent der niedersächsischen Tourismusunternehmen planen oder erwägen in der Corona-Krise ihren Betrieb aufzugeben. Das geht aus einer Umfrage unter 1850 Betrieben hervor, die die Tourismus-Marketing Niedersachsen am Mittwoch veröffentlichte. Vom Rest gingen fast 40 Prozent davon aus, dass sie nur bis zu vier Wochen ohne staatliche Hilfen durch die Krise kommen, knapp 37 Prozent hätten Rücklagen für maximal drei Monate gebildet.

Unter den Befragten - darunter Hotels, Pensionen, Ferienwohnungsanbietern, Freizeiteinrichtungen, Gästeführern, Tourist-Informationsstellen oder auch Gaststätten - befürchten demnach 23 Prozent einen wirtschaftlichen Komplettausfall. Jeweils knapp 22 Prozent erwarten Umsatzeinbrüche von mehr als 75 Prozent beziehungsweise 50 bis 75 Prozent. Lediglich ein Prozent befürchte keine relevanten Rückgänge.