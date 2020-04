Hannover

Deutsche Messe: Großes Potenzial für Halal-Angebote

16.04.2020, 08:26 Uhr | dpa

An einem Büffet hängt ein Schild mit der Aufschrift "Halal" in lateinischer und arabischer Schrift. Foto: Carsten Rehder/dpa (Quelle: dpa)

Die Deutsche Messe sieht für Produkte, die nach islamischen Vorschriften erlaubt ("halal") sind, ein Marktpotenzial hierzulande von fünf Milliarden Euro im Jahr. Eine Schätzung der Umsätze sei schwierig, weil der Markt nicht so einfach abgrenzbar sei. Aber beim Halal-Interesse gebe es generell "eine steile Lernkurve", sagte Messe-Vorstand Andreas Gruchow.

In den vergangenen Jahren hat sich die Branche weiterentwickelt. Neben Lebensmitteln und Getränken - dazu zählt etwa ein Halal-Energydrink in durchsichtigen Dosen - gibt es mittlerweile auch Kosmetika, Medikamente und sogar Reisen, die sich nach den Regeln richten. Auch Finanzdienstleister und Banken bieten Produkte an, die sich an islamischen Regeln orientieren.