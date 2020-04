Hannover

Handelsverband: Geschäfte werden Fläche verkleinern

17.04.2020, 12:35 Uhr | dpa

Der Handelsverband Niedersachsen-Bremen rechnet damit, dass viele Geschäfte ihre Ladenfläche auf maximal 800 Quadratmeter reduzieren werden, um am Montag wieder öffnen zu können. "Das werden alle in Anspruch nehmen, die es können", sagte Hauptgeschäftsführer Mark Alexander Krack am Freitag. Er schloss auch nicht aus, dass Einkaufszentren wieder öffnen können, wenn sie bestimmte Abstandsregelungen einhalten. Die neue Corona-Verordnung der Landesregierung sollte darauf am Freitag eine Antwort geben.

Eine Regierungssprecherin hatte am Donnerstag bestätigt, dass die Geschäfte in Niedersachsen ihre Fläche reduzieren dürfen, um die 800-Quadratmeter-Vorgabe zu erfüllen. In Nordrhein-Westfalen etwa besteht diese Möglichkeit hingegen nicht.

Viele Händler sind Krack zufolge bereits sehr darauf bedacht, die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen vorzubereiten, um ihr Geschäft wieder aufschließen zu können. Er bemängelte allerdings, dass es für den Infektionsschutz kaum konkrete Vorgaben von der Politik gebe. "Der Inhaber oder die Inhaberin muss entscheiden, wie das zu lösen ist." Denkbar seien zum Beispiel Abstandsmarkierungen am Boden sowie eigenes Personal, das draußen darauf achte, dass sich keine Warteschlangen bilden. Die Geschäftsleitung könne den Mitarbeitern auch Desinfektionsmittel, Handschuhe und Mundschutzmasken zur Verfügung stellen.

Mit Blick auf die Möbelhäuser warnte Krack jedoch vor einem Einkaufstourismus nach Nordrhein-Westfalen. Das Nachbarland hat Möbelhäusern und Babyfachmärkten eine Sondererlaubnis erteilt, unabhängig von der Größe wieder öffnen zu können. Bereits bei den Baumärkten war es vor einigen Wochen dazu gekommen, dass viele Niedersachsen in Nachbarländer auswichen. Die Landesregierung öffnete die Baumärkte daraufhin auch in Niedersachsen vorzeitig.