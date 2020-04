Hannover

Evangelische Kirche würdigt früheren Bischof Bohl zum 70.

17.04.2020, 14:33 Uhr | dpa

Die evangelischen Kirchen in Deutschland haben das Wirken des früheren sächsischen Landesbischofs Jochen Bohl anlässlich seines 70. Geburtstages am Sonntag gewürdigt. Er habe seinen Dienst "mit geistlicher Kraft, theologischer Klarheit und einem Blick für die Vielfalt innerhalb der Kirche ausgeübt und auch in bewegten Zeiten einen klaren Kurs gehalten", schrieb der leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), der Hannoveraner Landesbischof Ralf Meister, in einem am Freitag veröffentlichten Brief mit Glück- und Segenswünschen. Bohl habe dabei nie die gesamtkirchliche Perspektive aus dem Blick verloren.

Bohl, der aus dem Sauerland stammt und 1995 als Chef der Diakonie nach Sachsen kam, war 2004 bis 2015 Bischof der evangelischen Landeskirche Sachsens sowie stellvertretender Leitender Bischof der VELKD und stellvertretender Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Seine Menschlichkeit, sein trockener Humor und seine geistliche Ausstrahlung haben unserer evangelischen Kirche gutgetan", schrieb der amtierende EKD-Chef Heinrich Bedford-Strohm in seinem Glückwunsch.