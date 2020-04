Hannover

Schwache Schüler sollen nicht unter Corona-Nachteilen leiden

18.04.2020, 12:23 Uhr | dpa

Schwache Schüler sollen nicht unter dem Unterrichtsausfall wegen der Corona-Krise leiden. Das Land habe an die Schulen die klare Botschaft gerichtet, dass es nicht "Business as usual" geben solle, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Samstag auf NDR 1 Niedersachsen. Normalerweise müssen im April bei versetzungsgefährdeten Schülern "Blaue Briefe" verschickt werden. Es gebe die Bitte an Lehrer und Schulen, bei der Leistungsbewertung die derzeit besondere Situation zu berücksichtigen. Schülerinnen und Schüler hätten auch Anspruch, mit Nachprüfungen und zusätzlichen Leistungen ihre Noten zu verbessern.

In Niedersachsen sind die Schulen seit Mitte März geschlossen. Vom kommenden Mittwoch an sollen Schüler Online-Unterricht erhalten. Ab 4. Mai sollen die Klassen schrittweise wieder in die Schulen zurückkehren. Für die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 und 13 beginnt der Unterricht bereits am 27. April.