Hannover

Kommunen: Mundschutzpflicht nur bei "besonderem Bedarf"

21.04.2020, 06:53 Uhr | dpa

Die Kommunen in Niedersachsen halten eine Ausweitung des freiwilligen Mundschutz-Tragens für sinnvoll - verpflichtende Regeln sollten aber nur unter speziellen Umständen erlassen werden. "Es ist sinnvoll dort, wo sich der Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht sicher einhalten lässt", sagte der Sprecher des Städte- und Gemeindebunds (NSGB), Thorsten Bullerdiek, der dpa mit Blick auf eine häufigere Abdeckung von Mund und Nase aus eigenem Antrieb. Verbindliche Vorgaben seien jedoch nur angezeigt, falls Gemeinden dies für sich selbst so entscheiden.

"Wenn einzelne Städte einen besonderen Bedarf vor Ort für eine Maskenpflicht sehen, kann eine entsprechende Regelung erfolgen", sagte Bullerdiek. Die Bürger sollten auch in solchen Fällen aber nicht leichtsinnig werden: "Damit nehmen diese Städte den Menschen nicht die Verantwortung ab. Es sollte jeder Einzelne daran denken, dass der Mundschutz kein Freibrief für unvorsichtiges Verhalten ist." Deutlich wichtiger sei es etwa, den Sicherheitsabstand einzuhalten, sich häufiger die Hände zu waschen und in die Armbeuge zu husten.

Nach Wolfsburg hatte kürzlich Braunschweig als zweite Großstadt in Niedersachsen angekündigt, eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken einzuführen. Die Regelung greift ab Samstag (25.04.), eine zugehörige Verordnung wird vorbereitet. In Wolfsburg wurde eine Maskenpflicht im Einzelhandel sowie in öffentlichen Gebäuden, Bussen, Arztpraxen und medizinischen Einrichtungen beschlossen. Die Stadt erließ eine Allgemeinverfügung, deren Regeln mit einer Übergangsfrist von einer Woche zunächst bis zum 6. Mai gelten. Ausgenommen sind kleine Kinder.