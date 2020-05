Hannover

Quartalszahlen bei Continental: Corona belastet weiter

07.05.2020, 02:42 Uhr | dpa

Der Continental-Konzern stellt heute sein vollständiges Zahlenwerk zum 1. Quartal vor und gibt dabei auch Auskunft über die aktuelle Corona-Lage. Wie viele Unternehmen der Branche ist der Autozulieferer und Reifenhersteller aus Hannover stark von den Folgen der Viruskrise wie geringeren Fahrzeugverkäufen oder Lieferketten-Problemen betroffen. Ende April meldete Conti jedoch auf Basis vorläufiger Daten eine etwas bessere Entwicklung als zunächst befürchtet. Demnach ging der Umsatz im ersten Jahresviertel auf 9,84 Milliarden Euro zurück - zuvor war eine Spanne von 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro zwischen Januar und März erwartet worden.

Insgesamt bekommt der Dax-Konzern die Pandemie allerdings deutlich zu spüren. Viele Werke in aller Welt hatten vorübergehend die Produktion einstellen müssen, in Deutschland wurde für rund 30 000 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Beim Betriebsgewinn war das erste Quartal bei genauerem Hinsehen ebenfalls nicht so düster wie zuerst gedacht: Anstatt nur zwischen 2 und 3 Prozent zu landen, schaffte Continental beim Anteil des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern am Umsatz zuletzt einen Wert von immerhin 4,4 Prozent.

Ende März hatte der Konzern flüssige Mittel von 2,53 Milliarden Euro zur Verfügung. Die ungenutzten Kreditlinien beliefen sich auf 4,3 Milliarden Euro. Einen neuen Jahresausblick will das Management wegen der Unsicherheiten rund um die Covid-19-Pandemie aber weiter nicht geben. Die lange geplante Abspaltung der Antriebssparte in das neue Unternehmen Vitesco verschob Conti auf unbestimmte Zeit. Davor hatte der Konzern hier einen reinen "Spin-Off" bis Ende 2020 anvisiert.