Hannover

Weil verteidigt geplante Kaufanreize für Autoindustrie

12.05.2020, 10:10 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat geplante Kaufanreize für die Autoindustrie im Zuge der Corona-Krise verteidigt. "Diejenigen, die Kaufanreize für Fahrzeuge mit starken Worten ablehnen, möchte ich daran erinnern, dass sich wegen dieser Flaute mehrere Hunderttausend Menschen ganz konkret bei uns in Niedersachsen Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen, und diese Menschen sollten wir nicht in Stich lassen", sagte Weil am Dienstag im Landtag in Hannover. Ihm gehe es nicht in erster Linie um Volkswagen, sondern kleine und mittlere Zulieferunternehmen.

"Ich bin sehr dafür, Kaufanreize und Klimaschutz von Anfang an in einem Konzept gemeinsam zu denken, aber ich wende mich strikt dagegen, die niedersächsische Leitindustrie in dieser schwierigen Situation alleine zu lassen", sagte Weil. "Die Sicherung von Arbeitsplätzen muss für uns eine Aufgabe von größter Bedeutung sein, das gilt in den nächsten Monaten, aber auch weit darüber hinaus."