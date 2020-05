Hannover

Bus-Demo soll auf heikle Lage der Touristikbranche hinweisen

13.05.2020, 04:29 Uhr | dpa

Beschäftigte aus dem Tourismus wollen am Mittwoch in Hannover auf die heikle Lage ihrer Betriebe in der Corona-Krise aufmerksam machen. Nach Angaben der Polizei sollen von 12.00 Uhr an Busse vom Schützenplatz aus durch die Innenstadt fahren. Es gehe bei der Demonstration um Forderungen an die Politik zur Rettung der Touristikbranche, hieß es vorab. Mit Behinderungen wird gerechnet. Die Beamten rieten, auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweichen. Jedoch könne auch der Busverkehr eingeschränkt sein.

Reise- und Touristik-Unternehmen gehören neben der Gastronomie und dem Luftverkehr zu denjenigen Firmen, die am schwersten von den Folgen der Pandemie betroffen sind. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Lockdown führten bei vielen von ihnen zu drastischen Umsatzeinbrüchen. In mehreren Bundesländern - darunter Niedersachsen - werden die Regeln nun schrittweise wieder gelockert.