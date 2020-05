Hannover

Jäger dürfen Wildfleisch regional vermarkten

17.05.2020, 17:03 Uhr | dpa

In der Corona-Krise benötigen die Restaurants weniger Fleisch von Wildschwein oder Reh, erlegt werden müssen die Tiere dennoch. Aus diesem Grund dürfen Jägerinnen und Jäger ihr Wildbret und daraus hergestellte Produkte jetzt selbst vermarkten. Wie das Agrarministerium in Hannover mitteilte, dürfen sie dabei auch die Räume von Lebensmittelunternehmen wie Fleischereien nutzen beziehungsweise deren Dienstleistung in Anspruch nehmen. Der entsprechende Erlass sei vom Ministerium an die zuständigen Veterinärbehörden geschickt worden. Auch die Landesjägerschaft und der Fleischerverband hätten den Erlass erhalten.

Für Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast sei es wichtig, dass die Tiere für die Gewinnung von Lebensmitteln erlegt werden und nicht in der Tierkörperverwertung enden, hieß es weiter. "Wildfleisch kommt aus der Region, ist hochwertig und schmackhaft - und man kann es gut als Steak oder Bratwurst auf den Grill legen", sagte die CDU-Politikerin. Die Produkte aus dem erlegten Wild dürfen die Jäger aber nur an Endverbraucher abgeben - entweder an ihrem Wohnort oder auf einem Markt in der Region.

Jäger in Niedersachsen hatten bereits geklagt, dass wegen der coronabedingten Schließungen der Restaurants ihre privaten Kühltruhen mit Wildfleisch überquellen. Wildschweine müssten trotz der Pandemie geschossen werden, um die Gefahr eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest zu verringern, hieß es von der Landesjägerschaft.