Hannover

Finanzminister stellt Steuerschätzung in Corona-Krise vor

18.05.2020, 01:33 Uhr | dpa

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers stellt heute in Hannover eine neue Steuerschätzung vor. Unter dem Einfluss der Corona-Krise werden Mindereinnahmen in Milliardenhöhe erwartet. Ende März hatte der CDU-Politiker bereits angekündigt, dass sich allein die Steuererleichterungen für Unternehmen in diesem Jahr auf mindestens zwei Milliarden Euro summieren dürften. Das entspricht fast sieben Prozent der Gesamtsteuereinnahmen Niedersachsens im vergangenen Jahr.