Hannover

11 267 Coronavirus-Fälle in Niedersachsen, 1259 in Bremen

19.05.2020, 19:35 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist am Dienstag auf 11 267 gestiegen. Das sind 74 mehr als am Tag zuvor, wie die Landesregierung mit Stand 13 Uhr mitteilte. 9569 der Infizierten, also 85 Prozent, sind laut Hochrechnung wieder genesen. Gestorben sind nach einer Infektion bislang 557 Menschen. In den niedersächsischen Kliniken werden 461 Infizierte behandelt, davon 94 intensivmedizinisch. 44 Erwachsene auf den Intensivstationen werden beatmet. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ist im Landkreis Osnabrück mit 20,1 am höchsten.

Im Bundesland Bremen stieg die Zahl der laborbestätigten Coronavirus-Infektionen am Dienstag auf 1259 (Stand 14.00 Uhr). Das waren 19 mehr als am Montag, wie das Gesundheitsressort mitteilte. Die Zahl der Genesenen lag bei 861 (plus 84). Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion blieb bei 37. Derzeit werden 56 an Covid-19 erkrankte Menschen in Kliniken im Land Bremen behandelt, sechs von ihnen auf Intensivstationen. Fünf von ihnen müssen beatmet werden.