Hannover

Große Koalition in Niedersachsen zieht Halbzeitbilanz

20.05.2020, 03:18 Uhr | dpa

Zur Halbzeit der großen Koalition in Niedersachsen ziehen SPD und CDU heute in Hannover eine Zwischenbilanz. Zur bisherigen Regierungsarbeit wollen die Fraktionsvorsitzenden Johanne Modder (SPD) und Dirk Toepffer (CDU) Stellung beziehen. Einen Teil der Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag hat die Regierung bereits abgearbeitet. Die zweite Halbzeit wird nun aber vor allem im Zeichen der Bewältigung der Corona-Krise stehen. Die Wirtschaft muss wieder in Schwung gebracht werden, während Riesenlöcher im Landeshaushalt gleichzeitig zu Einsparungen zwingen.