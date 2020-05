Hannover

A2 in Richtung Dortmund: Neuer Asphalt in 88 Stunden

20.05.2020, 21:46 Uhr | dpa

Staus auf der Autobahn 2 dürften den meisten Autofahrern gut bekannt sein, Baustellen auch: Jetzt soll die Autobahn auf knapp 3,7 Kilometern Länge in einer Fahrtrichtung eine neue Asphaltdecke erhalten - in 88 Stunden statt in mehreren Wochen. Dafür wurde am Mittwochabend die Fahrbahn in Richtung Dortmund vom Autobahnkreuz Buchholz bis zur Anschlussstelle Bothfeld gesperrt, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Die Sperrung soll bis Sonntag um 12.00 Uhr dauern.

Die A2 mit bis zu 125 000 Fahrzeugen täglich ist eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands - und in Niedersachsen seit langem ein Sorgenkind. Manchmal werde sie als "Horror-Autobahn" bezeichnet, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann kürzlich. Die Bauarbeiten seien rund um die Uhr geplant, sagte der CDU-Politiker. Die Gesamtkosten lägen bei rund 1,9 Millionen Euro, sagte A2-Koordinatorin Kirsten Hauk.

Während der 88-stündigen Bauzeit wird der Schwerverkehr den Angaben zufolge über die A7 bis Mellendorf umgeleitet, von dort müssen die Lastwagen über die A352 zur A2. Personenwagen werden über den Südschnellweg in Hannover und die Bundesstraße 65 bis Bad Nenndorf umgeleitet. Der Pkw-Verkehr aus Richtung Süden soll über A7 und A37 bis zum Seelhorster Kreuz und weiter über B6 und B65 bis Bad Nenndorf rollen. Die Fahrtrichtung Berlin der Autobahn 2 ist nicht betroffen.