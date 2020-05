Hannover

Bauarbeiten auf der A2 kommen zügig voran

22.05.2020, 10:03 Uhr | dpa

Die auf nur 88 Stunden statt mehrerer Wochen angesetzten Bauarbeiten auf der Autobahn 2 im Raum Hannover kommen gut voran. "Bislang läuft alles gut, wir sind mehr als im Zeitplan", sagte A2-Koordinatorin Kirsten Hauk am Freitag. "Es läuft alles", meinte sie am Morgen auch mit Blick auf die Verkehrslage. Während der viertägigen Arbeiten sei am Freitag der stärkste Verkehr zu erwarten, hatte es zu Beginn geheißen. Dann werde es auch die größten Behinderungen geben.

Die A2 soll auf knapp 3,7 Kilometern Länge eine neue Asphaltdecke bekommen. Dafür wurde die Fahrbahn Richtung Dortmund vom Kreuz Hannover-Buchholz bis zur Anschlussstelle Hannover-Bothfeld am Mittwoch komplett gesperrt. Die Sperrung soll bis Sonntag um 12.00 Uhr dauern, die Fahrtrichtung Berlin ist nicht betroffen. Mit bis zu 125 000 Fahrzeugen am Tag ist die A2 eine der meistbefahrenen Autobahnen Deutschlands und gilt in Niedersachsen seit langem als Sorgenkind.