Hannover

11 687 bestätigte Coronavirus-Fälle in Niedersachsen

27.05.2020, 14:37 Uhr | dpa

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist auf 11 687 gestiegen. Das sind 67 mehr als am Tag zuvor, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch (Stand 13.00 Uhr) in Hannover mitteilte. Laut Hochrechnung sind 10 130 der Menschen wieder genesen, das entspricht 86,7 Prozent der Fälle. Fünf weitere Menschen starben nach einer Infektion mit dem Virus, die Gesamtzahl stieg auf 585 Tote (Stand 10.00 Uhr). In den niedersächsischen Kliniken werden aktuell 399 Infizierte behandelt, 72 von ihnen liegen auf Intensivstationen. 34 Erwachsene werden beatmet. Vier Kinder liegen in Kliniken auf Normalstationen.